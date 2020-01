Первый космический турист SpaceX будет искать спутницу через телешоу

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом на корабле Starship, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Полет Маэдзавы к Луне запланирован на 2023 год, его длительность составит около недели.

Миллиардер объявил о поисках спутницы для полета в Twitter, и его твит набрал 19 тыс. репостов, в том числе его репостнул Маск.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv