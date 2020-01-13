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Первый космический турист SpaceX будет искать спутницу через телешоу

Понедельник, 13 января 2020, 11:15
 

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом на корабле Starship, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Полет Маэдзавы к Луне запланирован на 2023 год, его длительность составит около недели.

Миллиардер объявил о поисках спутницы для полета в Twitter, и его твит набрал 19 тыс. репостов, в том числе его репостнул Маск.

Поиски Маэдзавой спутницы для полета будет транслировать японский стриминговый сайт AbemaTV. 

Как указано на сайте проекта, претендентки должны соответствовать ряду критериев: это должны быть одинокие девушки в возрасте 20 лет или старше; они должны быть "яркими личностями" и всегда оставаться позитивными; они должны интересоваться космическими полетами и быть готовыми участвовать в подготовке к такой экспедиции; они также должны быть настроены брать от жизни все и ратовать за мир во всем мире.

О том, какую девушку миллиардер выберет, он объявит в конце марта.

44-летний бизнесмен написал на сайте проекта, что "чувство одиночества и пустоты начинает постепенно одолевать" его. Поэтому сейчас Маэдзава поставил перед собой цель "найти любовь всей своей жизни".

Маэдзава начинал как барабанщик рок-группы, затем продавал аудиозаписи любимых исполнителей, рассылая их желающим по почте. Но состояние он сделал на интернет-магазине модной одежды Zozotown. По оценкам Blomberg Billionairs, его активы составляют около 3,6 млрд. дол.

Японский миллиардер широко известен на родине как коллекционер произведений искусства. В прошлом году он удивил мир искусства, заплатив 110,5 млн дол за картину Жана-Мишеля Баскии, что стало рекордной суммой для работ американских художников.

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Маск SpaceX

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