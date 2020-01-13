Первый космический турист SpaceX будет искать спутницу через телешоу

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава, который должен стать первым космическим туристом на корабле Starship, разработанном компанией Илона Маска SpaceX, решил найти себе спутницу для совместного полета к Луне с помощью телешоу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Полет Маэдзавы к Луне запланирован на 2023 год, его длительность составит около недели.

Миллиардер объявил о поисках спутницы для полета в Twitter, и его твит набрал 19 тыс. репостов, в том числе его репостнул Маск.

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv — Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020

Поиски Маэдзавой спутницы для полета будет транслировать японский стриминговый сайт AbemaTV.

Как указано на сайте проекта, претендентки должны соответствовать ряду критериев: это должны быть одинокие девушки в возрасте 20 лет или старше; они должны быть "яркими личностями" и всегда оставаться позитивными; они должны интересоваться космическими полетами и быть готовыми участвовать в подготовке к такой экспедиции; они также должны быть настроены брать от жизни все и ратовать за мир во всем мире.

О том, какую девушку миллиардер выберет, он объявит в конце марта.

44-летний бизнесмен написал на сайте проекта, что "чувство одиночества и пустоты начинает постепенно одолевать" его. Поэтому сейчас Маэдзава поставил перед собой цель "найти любовь всей своей жизни".

Маэдзава начинал как барабанщик рок-группы, затем продавал аудиозаписи любимых исполнителей, рассылая их желающим по почте. Но состояние он сделал на интернет-магазине модной одежды Zozotown. По оценкам Blomberg Billionairs, его активы составляют около 3,6 млрд. дол.

Японский миллиардер широко известен на родине как коллекционер произведений искусства. В прошлом году он удивил мир искусства, заплатив 110,5 млн дол за картину Жана-Мишеля Баскии, что стало рекордной суммой для работ американских художников.

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