Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"

Антимонопольный комитет 30 марта 2021 года продолжит рассмотрение дела о согласованных действиях АЗС из группы "Приват" Игоря Коломойского в 2016 году, говорится об 1,6 тысячи автозаправочных станций.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, объявления АМКУ.

Компании подозревают в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в 2016 году, по результатам рассмотрения их может ожидать штраф.

Как отмечает АМКУ, речь идет о ОВ ПТФ "Авиас", ООО "ТД "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в частности ПАО "Укрнафта", ДП "Фирма "Укртатнафтасервис").

В частности, АЗС партнерской сети "Авиас" работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.

Напомним:

Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл еще в 2016 году.

Бывший глава АМКУ в 2018 году заявлял, что дело ответчики пытаются блокировать через суды. В частности, в части сбора Комитетом доказательств по делу.

Так, "Укрнафта" обратилась в суд с требованием обязать АМКУ уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проведенного в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват", состоящий из 1625 станций.