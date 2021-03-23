Антимонопольщики продолжат рассмотрение дела по сговора АЗС группы "Приват"
Антимонопольный комитет 30 марта 2021 года продолжит рассмотрение дела о согласованных действиях АЗС из группы "Приват" Игоря Коломойского в 2016 году, говорится об 1,6 тысячи автозаправочных станций.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина, объявления АМКУ.
Компании подозревают в нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в 2016 году, по результатам рассмотрения их может ожидать штраф.
Как отмечает АМКУ, речь идет о ОВ ПТФ "Авиас", ООО "ТД "Авиас", ООО "Пром Гарант Плюс", ООО "Альянс Эволюшн", ПАО "Укртатнафта" и 169 операторов АЗС (в частности ПАО "Укрнафта", ДП "Фирма "Укртатнафтасервис").
В частности, АЗС партнерской сети "Авиас" работают под брендами "Авиас", "Укрнафта", ANP, ZNP, Sentosa Oil, "Юкон", Rubix.
Напомним:
Дело по возможному сговору на рынке топлива АМКУ открыл еще в 2016 году.
Бывший глава АМКУ в 2018 году заявлял, что дело ответчики пытаются блокировать через суды. В частности, в части сбора Комитетом доказательств по делу.
Так, "Укрнафта" обратилась в суд с требованием обязать АМКУ уничтожить часть материалов антимонопольного расследования, проведенного в отношении консолидированной сети АЗС группы "Приват", состоящий из 1625 станций.
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