"Укрнафта" домагається від АМКУ знищення матеріалів у справі АЗС "Привату"

"Укрнафта" звернулася джо суду з вимогою зобов'язати АМКУ знищити частину матеріалів антимонопольного розслідування, проведеного стосовно консолідованої мережі АЗС групи "Приват", що складається з 1625 станцій.

Про це йдеться в ухвалі Окружного адмінсуду Києва від 22 листопада, повідомляє enkorr.

Свої вимоги напівдержавна компанія обґрунтовує тим, що ці матеріали були отримані комітетом від Національного антикорупційного бюро (НАБУ), що, на її думку, є порушенням таємниці слідства.

"В ході розгляду справи АМКУ, як зазначає позивач ("Укрнафта") в позовній заяві, використовуються матеріали досудового розслідування у кримінальних виробництвам, які розслідуються Національним антикорупційним бюро України. Це, на думку позивача, є порушенням таємниці досудового розслідування і втручанням в його права і права інших учасників справи", - йдеться в ухвалі суду.

Під іншими учасниками справи "Укрнафта" має на увазі 173 юридичних особи, які крім неї виступають відповідачами по антимонопольному розслідуванню. Частина з цих компаній в різні періоди часу управляли 1100 АЗС під брендами "Авіас", ANP, Sentosa та ін.

За даними Держреєстру судових рішень, НАБУ розслідує як мінімум дві кримінальні провадження щодо "Укрнафти". Перше зареєстровано 16 квітня 2015 р під номером №42015000000000722 і стосується виведення коштів через нафтові аукціони, друге № 32015100110000105 від 28 квітня 2015 і стосується ухилення від сплати податків при операціях купівлі-продажу нафтопродуктів.

"Укрнафта" стверджує, дані від НАБУ Антимонопольний комітет отримував поштою в серпні і вересні 2017 року.

Адміністративний суд відмовився приймати позов до розгляду, посилаючись на відсутність у нього компетенції. Після відмови суду "Укрнафта" направила новий позов, в якому просила визнати протиправними встановлені їй терміни на подачу письмових заперечень до 20 грудня 2018 року.

13 липня 2018 року АМКУ затвердив попередні висновки в рамках цього розслідування, згідно з якими операторів 1625 АЗС групи "Приват" пропонується визнати винними в порушенні законодавства про економічну конкуренцію, а саме скоєнні узгоджених антиконкурентних дій. Їм може загрожувати штраф до 10% від обороту за 2017 рік. Щодо "Укрнафти" - це 2,69 млрд гривень.

Очікувалося, що остаточне рішення буде винесено до грудня 2018 року, але 13 листопада 2018 року голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв звинуватив групу "Приват" у спробах блокувати і затягнути розслідування.

Тоді він повідомив, що по одному з позовів компаній "Привату" суддя Адміністративного суду Києва вже заборонив комітету приймати рішення щодо розгляду справи по суті. Всього, за даними enkorr, було подано 24 позови з боку 10 підприємств в сім різних судів.