Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций
Президент Владимир Зеленский подписал указ о создании национального фонда инвестиций с целью создания благоприятных условий для реализации масштабных инвестпроектов и развития международного экономического сотрудничества.
Об этом сообщает Офис президента.
"Кабинету Министров Украины принять в установленном порядке меры по созданию национального фонда инвестиций и нормированию вопросов его деятельности, в частности относительно определения направлений деятельности фонда, органов его управления и их полномочий, порядка формирования уставного капитала, источников формирования средств фонда, использования прибыли, осуществления контроля за деятельностью фонда, проведения независимого аудита", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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Напомним:
Президент Владимир Зеленский 10 февраля подписал закон "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями в Украине", который Рада приняла в декабре 2020 года.
17 декабря 2020 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", поданный президентом Владимиром Зеленским.
1 декабря Верховная Рада не приняла в целом законопроект №3760 "О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями", отправив его на подготовку на повторное второе чтение.
21 июля Верховная Рада приняла за основу законопроект о господдержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями №3760.
Экономическая правда
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