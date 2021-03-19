Лицензии на азартные игры: С начала года в бюджет поступило более 200 миллионов
С начала 2021 года в госбюджет поступило более 201 млн грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей.
Об этом говорится в ответе Госказначейства в ответ на запрос "Радио Свобода".
Казначейство отчитывается о таких поступления в бюджет в прошлом и в этом году на доход от налогов, уплаченных компаниями-организаторами государственных лотерей:
- 2020 - 51 808 625,30 гривень;
- 2021, по состоянию на 16 марта - 14 380 496,96 гривень.
"По данным Казначейства, в 2020 году бюджет получил 500 гривен поступлений за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации азартных игр и проведения лотерей. По состоянию на 16 марта 2021 года поступления составляют 201 600 780 гривень", - говорится в сообщении.
В прошлом году налоги на доход и прибыль от предприятий, которые занимаются лотереями, принадлежали общему фонду государственного бюджета 2020 года.
Согласно закону о бюджете-2021, плата за лицензии на азартные игры и налоги от организаторов лотерей являются доходами спецфонда бюджета 2021 года.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую букмекерскую лицензию - ее получит ООО "Париматч".
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах - ООО "ПРИМУМ" (на открытие казино в одесской гостинице "Гагарин") и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (в львовском "Гранд Отеле").
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