Регулятор выдаст лицензии на казино в гостиницах Одессы и Львова
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах - ООО "ПРИМУМ" (на открытие казино в одесской гостинице "Гагарин") и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (в львовском "Гранд Отеле").
Об этом сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram.
ООО "ПРИМУМ" получит лицензию на открытие казино на первом и седьмом этажах одесского отеля "Гагарин" общей площадью 4227,6 кв.м.
ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" - на открытие казино на втором этаже львовского отеля "Гранд Отель" общей площадью 500,5 кв.м.
"На организаторов ждет уплата за лицензию в течение 10 дней после уведомления", - говорится в сообщении.
Согласно закону о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр:
- размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино для Киева устанавливается в размере 60 тыс минимальных заработных плат (то есть 360 млн грн);
- для других населенных пунктов (кроме Киева) и за пределами населенных пунктов составляет 30 тыс минимальных заработных плат (180 млн грн).
При этом, ежегодная плата за каждую лицензию на игорный стол составляет:
- 175 минимальных заработных плат за один игровой стол с кольцом рулетки;
- 90 минимальных заработных плат за один игровой стол, не является игорным столом с кольцом рулетки.
Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат составляет 6 минимальных заработных плат за один игровой автомат в игровом заведении казино.
Ранее Комиссия выдала разрешения на помещение для организации азартных игр 11 отелям в Украине.
Напомним:
Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую букмекерскую лицензию - ее получит ООО "Париматч".
Экономическая правда
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