Регулятор выдаст лицензии на казино в гостиницах Одессы и Львова

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах - ООО "ПРИМУМ" (на открытие казино в одесской гостинице "Гагарин") и ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" (в львовском "Гранд Отеле").

Об этом сообщает пресс-служба Комиссии в Telegram.

ООО "ПРИМУМ" получит лицензию на открытие казино на первом и седьмом этажах одесского отеля "Гагарин" общей площадью 4227,6 кв.м.

ООО "НЕБУЛА ГЕЙМС" - на открытие казино на втором этаже львовского отеля "Гранд Отель" общей площадью 500,5 кв.м.

"На организаторов ждет уплата за лицензию в течение 10 дней после уведомления", - говорится в сообщении.

Согласно закону о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр:

размер платы за лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорных заведениях казино для Киева устанавливается в размере 60 тыс минимальных заработных плат (то есть 360 млн грн);

для других населенных пунктов (кроме Киева) и за пределами населенных пунктов составляет 30 тыс минимальных заработных плат (180 млн грн).

При этом, ежегодная плата за каждую лицензию на игорный стол составляет:

175 минимальных заработных плат за один игровой стол с кольцом рулетки;

90 минимальных заработных плат за один игровой стол, не является игорным столом с кольцом рулетки.

Ежегодная плата за лицензию на игровой автомат составляет 6 минимальных заработных плат за один игровой автомат в игровом заведении казино.

Ранее Комиссия выдала разрешения на помещение для организации азартных игр 11 отелям в Украине.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую букмекерскую лицензию - ее получит ООО "Париматч".

Экономическая правда