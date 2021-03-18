Закрытие межбанка: гривня укрепилась к евро
18 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,70 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,68 - 27,70 гривни;
Евро - 32,99 - 33,01 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,61 - 27,77 гривни. Евро покупают по 32,83 гривни, продают по 33,15 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,65 - 27,70 гривни, евро - 32,90 - 33,02 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.
18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,69 гривни.
17 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.
17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.
Экономическая правда
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