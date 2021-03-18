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Курс валют на 18 марта: межбанк, "черный" и наличный рынки

Четверг, 18 марта 2021, 12:19
 

18 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,68 - 27,69 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,68 - 27,69 гривни;

Евро - 33,05 - 33,07 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,65 - 27,71 гривни. Евро покупают по 32,94 гривни, продают по 33,06 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,66 - 27,72 гривни, евро - 32,92 - 33,02 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.

Экономическая правда

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