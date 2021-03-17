Официальный курс: гривня ослабла

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 18 марта на уровне 27,70 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 32,99 грн (на 17 марта - 32,96 гривни).

Напоминаем:

17 марта котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,71 - 27,73 гривни.

17 марта котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,74 - 27,76 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 17 марта на уровне 27,65 гривни.

Экономическая правда