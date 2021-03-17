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Витренко: В случае неудачной приватизации Центрэнерго следует передать Кабмину или Минэнерго

Среда, 17 марта 2021, 16:00
 

И.о. министра энергетики Юрий Витренко считает, что в случае неудачной приватизации ПАО "Центрэнерго" необходимо передать в управление Минэнерго или Кабмина.

Об этом он сказал на встрече с представителями угольной отрасли в Минэнерго, передает "Интерфакс-Украина".

"Если Фонд госимущества не сможет приватизировать "Центрэнерго", причем так, чтобы привлечь реального инвестора, который бы вложил деньги в его модернизацию, тогда нужно отдать его министерству или Кабмину, чтобы заниматься уже с государственной точки зрения оптимизацией его деятельности, трансформацией и т.д.", - отметил Витренко.

По словам руководителя Минэнерго, этот вопрос будет обсуждаться с руководством Фонда госимущества и на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним:

В Фонде госимущества хотят продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

Центрэнерго был в планах властей на приватизацию уже не первый год.

Экс-премьер Алексей Гончарук заявлял, что компания Центрэнерго - в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.

Экономическая правда

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Центрэнерго Минэнергетики приватизация Фонд госимущества

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