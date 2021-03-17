Шмыгаль о ценах на продукты: Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами
По некоторым группам товаров действительно есть обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора, правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам.
Об этом на заседании правительства заявил премьер Денис Шмыгаль.
"Правительство продолжает вести диалог с ритейлерами и представителями торговых сетей по ценам, прежде всего на продукты питания.
Как уже отмечалось, по некоторым группам товаров действительно обоснованный рост из-за уменьшенного предложения и сезонного фактора", - сказал глава правительства.
"Что касается других ключевых групп товаров: сейчас один из ключевых участников рынка заверил правительство, что не планирует повышать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости.
Это является примером эффективного сотрудничества профильного министерства и представителей рынка", - добавил он.
Ранее сеть супермаркетов АТБ заявила, что не планирует поднимать цены на определенные категории продуктов питания и товары первой необходимости - об этом компания сообщила в ответ на информацию о возможном повышении цен.
Напомним:
Ускорение инфляции объясняется объективными факторами, но также есть попытки монопольного сговора и манипуляций на рынке, в правительстве ожидают стабилизации цен в конце марта.
Правительство не планирует вмешиваться в рынок, устанавливать ограничения на цену на продукты питания или на наценку, только будет непрямыми способами их сбалансировать.
В феврале 2021 года потребительские цены по сравнению с январем выросли на 1%, с начала года - на 2,3%, а по сравнению с февралем 2020 года - на 7,5%.
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Экономическая правда
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