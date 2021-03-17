Набсовет УЗ единогласно поддержал отставку Жмака – СМИ

Наблюдательный совет "Укрзализныци" единогласно поддержала отставку Владимира Жмака с должности председателя правления компании, этот вопрос будет рассмотрен на Кабмине.

Об этом в Facebook написал бывший директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев, эту информацию "Интерфакс-Украина" подтвердил источник в отрасли.

"Наблюдательный совет единогласно поддержал отставку Владимира Жмака с должности председателя правления Укрзализныци.

Согласование решения ожидается на заседании Кабинета Министров Украины завтра", - написал в понедельник Рязанцев.

"По некоторым слухам, и.о. может снова стать Иван Юрик", - добавил он.

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Напомним:

Ранее сообщалось, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассматривает возможность отстранения главы правления компании Владимира Жмака.

В пресс-службе "Укрзализныци" заявили, что для отстранения председателя правления компании Владимира Жмака нет оснований.

26 августа 2020 года Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

Владимир Жмак был членом наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента "Киевстара" - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.