Стартовало строительство первой очереди нового аэродрома в Днепре – Криклий

В Днепре началось строительство I очереди нового аэродрома - всего строительство нового аэродрома продлится около 3 лет.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

"Первая очередь строительства нового аэродрома в Днепре начата. Она охватывает строительство перрона и рулежных дорожек.

Это позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой. То есть, уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты - новым перроном", - отметил министр.

По его словам, прежде всего на этом этапе строительства генподрядчик ООО "Альтис Констракшн" устроит временные дороги, производственную базу и строительный городок.

После этого стартуют строительные работы на месте будущего перрона. В то же время частный инвестор "НС Днепр" продолжает строить новый пассажирский терминал аэропорта.

На строительство нового аэродрома в Днепре в госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн.

На объекте планируют построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Напомним:

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о заключении договора с генподрядчиком на строительство нового аэродрома "Днепропетровск".

Победителем аукциона по выбору генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск" стала компания "Альтис-Констракшн" тестя экс-главы ГФС Романа Насирова.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского - тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу.

Экономическая правда