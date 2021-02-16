Строительство аэродрома в Днепре: Мининфраструктуры заключило договор с генподрядчиком

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о заключении договора с генподрядчиком на строительство нового аэродрома "Днепропетровск".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Договор на почти 3500 страниц с генеральным подрядчиком на строительство нового аэродрома" Днепропетровск" заключен, и работы могут начинаться.

В аукционе приняли участие 7 компаний, в том числе 2 иностранных, и по результатам открытой процедуры сумма контракта составила 3,95 млрд грн. Это на 30% меньше ожидаемой стоимости в 5,7 млрд грн", - написал Криклий.

По его словам, в новом аэропорту планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием, которое позволит принимать воздушные суда кодовой буквы "Е", в том числе Boeing-777.

"До завершения нового комплекса аэродрома будет бесперебойно работать нынешний аэропорт. Строительные работы терминального комплекса, которые осуществляет "НС-Днепр" (представитель группы DCH) уже начались", - отметил министр.

В госбюджете на этот год предусмотрено 1,4 млрд грн, которые необходимы для строительных работ. Всего строительство продлится около 3 лет, добавил Криклий.

Напомним:

Победителем аукциона по выбору генподрядчика строительства нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск" стала компания "Альтис-Констракшн" тестя экс-главы ГФС Романа Насирова.

Компания "Альтис-Констракшн" входит в корпорацию "Альтис-Холдинг" Александра Глимбовского - тестя Романа Насирова, который с 2015 года возглавлял Государственную фискальную службу.

Экономическая правда