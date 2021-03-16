Первую приватизацию тюрьмы перенесено на апрель

Аукцион по приватизации Ирпенского исправительного центра не состоялся из-за отсутствия заявок, его проведут повторно в апреле.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"Потенциальные покупатели расценили стартовую цену как слишком высокую и заявки не подали", - написал он в своем Facebook. "Аукцион переносится на апрель со снижением стартовой цены".

Напомним:

Минюст совместно с Фондом госимущества выставил на продажу Ирпенский исправительный центр (№132), который находится в поселке Коцюбинское Киевской области.

Ранее сообщалось, что аукционы по продаже тюрем, которые были анонсированы Минюстом в августе 2020 года, начнутся в феврале.

Экономическая правда