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Аукціони з продажу в’язниць розпочнуться у лютому - Малюська

Середа, 3 лютого 2021, 20:50
 

Аукціони з продажу в’язниць, які були анонсовані Мін’юстом у серпні 2020 року, розпочнуться цього місяця, у лютому. 

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів в інтерв’ю "Українському радіо", повідомляє Укрінформ.

"Ми очікуємо, що аукціони розпочнуться в цьому місяці, в лютому. Напевно, що оголошення про початок таких аукціонів буде десь за тиждень, за два. Тобто, процес вже розпочався, ми документи на приватизацію першої в’язниці вже передали у Фонд держмайна цієї п’ятниці… До кінця березня, я думаю, ми будемо розуміти, хто покупець і яку суму він заплатить", - сказав Малюська.

Нагадаємо:

В Україні є 27 законсервованих в'язниць, які останні два роки не використовують, тому їх виставлять на продаж через ProZorro.

Міністр юстиції Денис Малюська анонсував в Україні "великий розпродаж", який переросте у "велике будівництво" в’язниць.

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