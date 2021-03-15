Верховная Рада может на заседании 16 марта разблокировать процесс большой приватизации и принять в целом законопроект №4543.

Об этом на брифинге заявила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа ("Слуга народа") по итогам рассмотрения этого вопроса на заседании фракции, передает "Интерфакс-Украина".

"Вопрос достаточно срочный. Поэтому было принято решение, чтобы разблокировать большую приватизацию", - сказала Пидласа.

Она отметила, что в госбюджете-2021 предусмотрено 12 млрд грн поступлений от приватизации: 3 млрд грн - от малой приватизации и 9 млрд грн - от большой приватизации.

Пидласа напомнила, что большая приватизация предполагает объекты балансовой стоимостью более 250 млн грн.

По ее словам, есть "предохранители", которые не дадут возможности злоупотреблять процессом приватизации.

"Объекты подаются на приватизацию по решению Кабинета Министров, а крупные объекты готовят на приватизацию инвестиционные советники, в частности Кабмин утверждает стартовую цену", - добавила она.

Нардеп добавила, что объекты, приватизация которых запрещена, перечислены в ст. 4 закона "О приватизации". "Там очень большой перечень, и метрополитен, и атомные электростанции, и леса, и недра, то есть все стратегические активы у нас фактически запрещено приватизировать", - сказала Пидласа.

По ее словам, во вторник народные депутаты будут рассматривать "еще один предохранитель" - законопроект №4020 о списке запрещенных к приватизации предприятий, у которых запрещено отчуждать контрольный пакет акций (50% + 1 акция).

Среди объектов, которые в этом году планируют выставить на продажу, Пидласа назвала бывший завод "Большевик" в Киеве, "Президент-отель", ОГХК, облэнерго, "Украгролизинг".

Напомним:

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.