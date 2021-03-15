Первые конкурсы на концессионные дороги объявят до конца 2021 года - Криклий

В Мининфраструктуры ожидают, что первые конкурсы по отбору частных партнеров по проектам концессионных дорог будут объявлены до конца текущего года - объем инвестиций по каждому составляет до 370 млн долларов.

Об этом сообщает Мининфраструктуры на Правительственном портале.

В ведомстве пояснили, что готовы начать переговоры с международными финансовыми организациями о выделении финансирования для разработки технико-экономического обоснования и тендерной документации по первым пилотными проектами.

Таких проектов пока 6, напомнили в Мининфрастуктуры:

текущий и капитальный ремонт дороги Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 370 млн долларов.

текущий ремонт дороги Борисполь-Полтава (М-03). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 180 млн долларов.

реконструкция, капитальный и текущий ремонты и строительство нового объезда населенного пункта на дороге Херсон - Николаев (М-14). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 310 млн долларов.

капитальный и текущий ремонты дороги Киев - Житомир - Ровно (М-06). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 370 млн долларов.

реконструкция, текущий и капитальный ремонт дороги Ягодин - Ковель - Луцк (М-07, М-19). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 240 млн долларов.

реконструкция, капремонт и строительство нового объезда населенного пункта на пути Днепр - Кривой Рог - Николаев (M-04 H11). Ориентировочный объем начальных инвестиций - 290 млн долларов.

"Мы переходим к новому этапу реализации Программы ГЧП в дорожной отрасли. Сотрудничая с Укравтодором и консорциумом консультантов при поддержке IFC и Глобального инфраструктурного фонда, Мининфраструктуры уже разработало пре-ТЭО и концептуальные записки по первым 6-ти пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км, которые будут восстановлены на первом этапе Программы", - рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он добавил, что до конца года будут объявлены первые конкурсы по отбору частных партнеров по этим проектам.

В ведомстве напомнили, что эти 6 проектов входят в утвержденный правительством Перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года и предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20-30 лет.

Напоминаем:

В Украине планируют реализовать государственно-частное партнерство на шести участках дорог, которые представили потенциальным инвесторам.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что объем начальных инвестиций по каждому из проектов концессионных дорог составляет 200-350 миллионов долларов.

Экономическая правда