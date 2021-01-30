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Криклій про обсяг інвестицій у концесійні дороги: за кожним з проєктів 200-350 мільйонів доларів

Субота, 30 січня 2021, 18:01
 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що обсяг початкових інвестицій за кожним з проєктів концесійних доріг складає 200-350 мільйонів доларів.

Про це він написав на facebook.

Зокрема йде мова про такі ділянки:

  • Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).
  • Бориспіль-Полтава (М-03).
  • Херсон-Миколаїв (М-14).
  • Київ-Житомир-Рівне (М-06).
  • Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).
  • Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)

"Очікуваний обсяг початкових інвестицій за кожним з проєктів складає 200-350 млн дол. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20 і більше років. А це додаткові інвестиції, що в рази перевищують початкові", - написав він.

Також Криклій додав, що ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років. 

"Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - резюмував міністр.

Нагадуємо:

Уряд схвалив постанову, якою встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії.

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.

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Економічна правда
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