Криклій про обсяг інвестицій у концесійні дороги: за кожним з проєктів 200-350 мільйонів доларів

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що обсяг початкових інвестицій за кожним з проєктів концесійних доріг складає 200-350 мільйонів доларів.

Про це він написав на facebook.

Зокрема йде мова про такі ділянки:

Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18).

Бориспіль-Полтава (М-03).

Херсон-Миколаїв (М-14).

Київ-Житомир-Рівне (М-06).

Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19).

Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11)

"Очікуваний обсяг початкових інвестицій за кожним з проєктів складає 200-350 млн дол. Вони також передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20 і більше років. А це додаткові інвестиції, що в рази перевищують початкові", - написав він.

Також Криклій додав, що ці дороги не будуть платними для громадян. За інфраструктуру платитиме держава, але в розстрочку протягом 20-30 років.

"Якщо дорога не утримуватиметься відповідно до встановлених стандартів, платіж інвестору з боку держави зменшується на відповідний розмір штрафів, що визначається договором", - резюмував міністр.

Нагадуємо:

Уряд схвалив постанову, якою встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії.

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.