6 українських доріг передадуть "у приватні руки" - Криклій

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у Телеграм-каналі.

"6 ділянок доріг, відібраних для потенційних пілотних проєктів ДПП, будуть реалізовані в рамках Першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі... Спільно з Укравтодором, Світовим банком і IFC презентували їх сьогодні 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів", - написав він.

Криклій уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.

"ДПП - це не про платні автошляхи, а про "дороги в розстрочку", коли держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізує проєкт за свої гроші та після здачі дороги в експлуатацію отримує платежі від держави. Це вигідно усім", - наголосив міністр.

За повідомленням пресслужби МІУ, модель, запропонована першою програмою ДПП у дорожній галузі, дасть змогу залучити у середньостроковій перспективі понад 9 млрд доларів приватних інвестицій для відновлення та обслуговування понад 4500 км доріг державного значення.

"Всі проєкти передбачають подальше утримання дороги інвестором протягом наступних 20-25 років. А це додаткові інвестиції, що в рази перевищують початкові. Перші 6 пілотів відбирались таким чином, щоб досягнути максимального економічного ефекту від вкладених коштів і щоб якомога більше українців відчули покращення дорожньої інфраструктури", - зауважив Криклій.

Економічна правда