Nemiroff получил лицензию на изготовление спирта

Компания Nemiroff первой в Украине получила лицензию на изготовление спирта.

Об этом сообщает пресс-служба Nemiroff в Facebook.

"Активно проводим восстановительные работы и уже скоро запустим собственное производство спирта на Немировском спиртзаводе. Получение лицензии завершает юридический этап его приватизации, которую компания Nemiroff начала в ноябре 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним:

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

В компании "ЛВН Лимитед" (ТМ Nemiroff), которая стала владельцем первого частного спиртзавода - Немировского МПД - заявили, что первая инвестиция составит от 300 до 500 тысяч долларов, запуск производства планируется на 1 квартал 2021 года.

Экономическая правда