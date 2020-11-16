Новый владелец Немировского спиртзавода рассказал о планах

В компании "ЛВН Лимитед" (ТМ Nemiroff), которая стала владельцем первого частного спиртзавода - Немировского МПД - заявили, что первая инвестиция составит от 300 до 500 тысяч долларов, запуск производства планируется на 1 квартал 2021 года.

Об этом заявил гендиректор "ЛВН Лимитед" Юрий Сорочинский в интервью Фонду госимущества.

"Nemiroff тщательно подходит как к технологическому процессу, так и к подбору ингредиентов. С приобретением спиртзавода в приоритетах компании будет постепенное внедрение современных технологий на производстве для повышения эффективности и совершенствования качества спирта.

О финансовом эффекте пока рано говорить, поскольку запуск производства, кроме покупки актива, потребует еще больших инвестиций. Однако мы готовы на это и уверены, что в выигрыше останутся все участники - как компания и потребители, которые получат более качественную продукцию, так и государство, которое будет иметь дополнительные поступления в бюджет в виде налогов", - сказал гендиректор "ЛВН Лимитед".

"Согласно условиям приватизации, обязательное сохранение минимум 70% имеющихся рабочих мест. Эти условия мы будем выполнять. Поскольку завод не работал, сейчас его обслуживанием занималось всего около 40 человек. Всех сотрудников завода мы знаем давно. Конечно, после завершения всех подготовительных работ и получения лицензии, будет объявлено о дополнительном наборе кадров.

Nemiroff планирует обучение и повышение квалификации персонала. Нам придется довольно долго поработать с работниками спиртзавода для того, чтобы изменить их навыки, повысить квалификацию. Мы знаем, как это делать, поэтому это не является проблемой", - добавил он.

На вопрос, сколько времени необходимо для переоформления актива и запуска его уже под новым руководством, Сорочинский пояснил, что это зависит от того, насколько быстро будет принят и внедрен новый закон о лицензировании, а также от содействия государственных органов в получении лицензии.

"По нашим оценкам, это займет не менее двух месяцев. Поэтому запуск производства планируем на 1 квартал 2021 года", - добавил Сорочинский.

"По предварительным расчетам, первая инвестиция составит от 300 до 500 тысяч долларов. Это начальная инвестиция для того, чтобы привести производство в более приемлемое для нас состояние. Нам важно, чтобы этот спирт был стабильно высокого качества, чтобы не было никаких перепадов. Поэтому здесь будут инвестиции и в оборудование, и в технологии, и в персонал", - сказал гендиректор компании.

Напомним:

Фонд госимущества 15 октября провел приватизацию первого объекта ГП "Укрспирт" - Немировского МПД, завод за 55,08 млнгрн приватизировало ООО "ЛВН ЛИМИТЕД".

Согласно реестру, ООО "ЛВН ЛИМИТЕД" зарегистрировано в Виннице и имеет филиал в Немирове.

Основателем компании указана "НЕМИРОФФ ИНТЕЛЛЕКТЬЮАЛ ПРОПЕРТИ ИСТЕБЛИШМЕНТ" (Лихтенштейн), среди конечных бенефициаров - Яков Грибов, Анатолий Кипиш и Белла Финкельштейн.

Экономическая правда