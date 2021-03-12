Замена этой команды "Нафтогаза" стала бы большой ошибкой для Украины – глава набсовета

Глава наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд не считает, что правление или наблюдательный совет компании следует изменить, по ее словам, замена нынешней команды стала бы большой ошибкой для Украины.

Об этом она сказала в интервью "Интерфакс-Украина".

"Думаю, у нас отличная команда менеджмента. Одним из ключевых задач любого наблюдательного совета является обеспечение соответствия главы исполнительного органа занимаемой должности.

Чтобы он принимал взвешенные решения, справлялся с формированием замечательной команды и обеспечивал командную работу. Честно говоря, "Нафтогаз" пока демонстрирует слаженную работу и, я считаю, что наблюдательный совет сделал в это большой вклад, помогая и поощряя внедрение необходимых изменений", - заявила глава наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Поэтому лично я не считаю, что правление или наблюдательный совет следует изменить, хотя не нам это решать. Но меня бы очень расстроило, если бы менеджмент изменили, ведь, по-моему, они прекрасно выполняют работу на благо народа Украины. Замена этой команды стала бы большой ошибкой для Украины", - добавила она.

Напомним:

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с предложением уволить председателя правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева и разорвать контракт со всеми членами Наблюдательного совета компании.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что для увольнения главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева нет "острых причин".

Ранее Юрий Витренко работал исполнительным директор "Нафтогаза". Свое увольнение он назвал реакцией председателя правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".