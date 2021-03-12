Суд окончательно подтвердил законность вывода "Грин Банка" Клименко - НБУ

Верховный Суд окончательно отказал в удовлетворении кассационной жалобы акционеров "Грин Банк" о признании ликвидации банка неправомерной.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кассационный суд в составе Верховного Суда 26 февраля 2021 отказал акционерам банка в кассационной жалобе об отмене постановления НБУ сб отзыве банковской лицензии и ликвидации указанного банка. Также суд отказал в требовании обязать Национальный банк вернуть банковскую лицензию ПАО "Грин Банк", отметили в регуляторе.

Истцами по делу были миноритарные акционеры банка - ООО "Марго Групп" и ООО "Максимус и К", которые владеют по 9,9152% акций банка.

"Основаниями для отказа в удовлетворении кассационной жалобы акционеров суд отметил недоказанности истцами их права обращения в суд с таким иском в интересах банка, ведь они не были контролирующими акционерами и не входили в руководящие структуры банка", - пояснили в Нацбанке.

Эти условия являются обязательными для обращения в суд с таким иском в интересах банка согласно выводам Большой Палаты Верховного Суда и практики Европейского суда по правам человека. Следовательно, суд изменил постановление Киевского апелляционного админсуда от 17 мая 2016 года в этом деле в части мотивов отказа в удовлетворении исковых требований ООО "Марго Групп" и ООО "Максимус и К".

"Постановление Верховного Суда является окончательным в указанной судебном деле и обжалованию не подлежит", - отметили в НБУ.

Напомним:

Решение о выводе с рынка неплатежеспособного ПАО "Грин Банк" Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц приняли правомерно, установили в Киевском апелляционном административном суде.

Решение Национальный банк принял в январе 2015 года. Главным принципом был факт совершения банком рисковой деятельности, что грозило интересам вкладчиков и кредиторов банка, и неоднократное нарушение законодательства по вопросам финансового мониторинга.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал ликвидацию "Грин Банка" и рекомендует Нацбанку также ликвидировать "Экспобанк".

В июля 2014 года Генпрокуратура сообщила, что "Грин банк" был подконтролен бывшему Министру доходов и сборов Александру Клименко.

Экономическая правда





