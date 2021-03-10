Рожкова рассказала, коммуницирует ли с главой НБУ
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что видится с главой НБУ Кириллом Шевченко на совместных совещаниях правления в Zoom, они общаются в пределах обсуждения вопросов, но это не значит, что они коммуницируют.
Об этом она сказала в интервью НВ.
"У нас правления проходит регулярно в Zoom, дважды в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они дистанционные. В рамках коллегиальных органов.
Мы общаемся в пределах обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним", - отметила Рожкова.
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Напомним:
Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о цензуре в Нацбанке - по ее словам, руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать ее интервью для издания НВ в оригинальном виде.
Осенью 2020 года Рожкова в одном из интервью сказала, что уже месяц не общается с главой НБУ Кириллом Шевченко.
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