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Укр / Рус

Рожкова рассказала, коммуницирует ли с главой НБУ

Среда, 10 марта 2021, 16:35
 

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что видится с главой НБУ Кириллом Шевченко на совместных совещаниях правления в Zoom, они общаются в пределах обсуждения вопросов, но это не значит, что они коммуницируют.

Об этом она сказала в интервью НВ.

"У нас правления проходит регулярно в Zoom, дважды в неделю, поэтому регулярно два раза в неделю на правлении в Zoom мы видимся. Кроме того, есть комитеты финансовой стабильности, монетарные комитеты, они дистанционные. В рамках коллегиальных органов.

Мы общаемся в пределах обсуждения вопросов. Если возникают какие-то вопросы и я что-то комментирую, он что-то комментирует, это не значит, что мы коммуницируем с ним", - отметила Рожкова.

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Напомним:

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила о цензуре в Нацбанке - по ее словам, руководство департамента коммуникаций регулятора запретило публиковать ее интервью для издания НВ в оригинальном виде.

Осенью 2020 года Рожкова в одном из интервью сказала, что уже месяц не общается с главой НБУ Кириллом Шевченко.

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НБУ Кирилл Шевченко

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Экономическая правда
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