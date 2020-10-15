Рожкова заявила, что последний раз разговаривала с Шевченко больше месяца назад

Первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что последний раз разговаривала с главой Нацбанка Кириллом Шевченко 10 сентября.

Об этом она сказала в интервью liga.net.

"Нас немного огорчило, что глава тоже голосовал за выговор и недоверие нам с Сологубом. ​​Он даже не сообщил нам о принятом решении. Формально мы узнали об этом по коммуникациям главы Совета НБУ. Мне кажется, что есть другой инструментарий - можно было просто поговорить, например. Наши отношения с Советом сложно назвать безоблачными.

Но ранее глава НБУ всегда отстаивал позицию правления. Это голосование было примером, когда произошло кардинально не так", - подчеркнула Рожкова.

При этом, на вопрос, когда в последний раз она разговаривала с Шевченко, Рожкова ответила, что 10 сентября.

"Думаю, дело в различных корпоративных культурах, с которыми мы пришли в Нацбанк. Но я не считаю это непреодолимой пропастью", - добавила она.

Напомним:

Совет Национального банков 5 октября объявили выговор и недоверие первым заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу, которые ранее работали в команде экс-главы регулятора - Якова Смолия, уволенного в августе.

Рожковой и Сологубу выразили недоверие из-за их публичных выступлений, заявил член Совета Национального банка Василий Горбаль.

В Международном валютном фонде заявили, что обеспечение ответственности правления НБУ должно происходить согласно принципам управления Нацбанком.

Посольство США в Украине разделяет обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по поводу выговора заместителям председателя НБУ Екатерине Рожковой и Дмитрию Сологубу.