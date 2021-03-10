Регулятор обратится в Совет нацбезопасности из-за нарушений энергокомпаний ДТЭК

Нацкомиссия по тарифам НКРЕКП наложила на три компании ДТЭК Рината Ахметова максимальные возможные штрафы и передаст материалы проверок в Совет нацбезопасности, Антимонопольный комитет, Минэнергетики и Госэнергонадзор.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, запись заседания НКРЕКП 10 марта.

Нацкомиссия оштрафовала три компании ДТЭК: АО "ДТЭК Западэнерго", АО "ДТЭК Днепроэнерго" и ООО "ДТЭК Востокэнерго". Сумма штрафа составляет 1,7 млн грн для каждой, или максимально возможный штраф согласно законодательству.

Причина заключается в необеспечении в зимний период гарантированных запасов угля на теплоэлектростанциях, а также несвоевременном информировании Министерства энергетики, НКРЕКП и Укрэнерго по критической ситуации с топливом.

В то же время по результатам проверки компаний регулятор обратил внимание на нетипичное увеличение аварийных отключений энергоблоков ТЭС в критический зимний период, а также низкие объемы поставок угля на ТЭС со стороны аффилированных структур.

Так, в частности, компании ООО "ДТЭК Трейдинг" и D.Trading International SA поставили электростанциям "Западэнерго" в декабре 2020 и январе-2021 939,8 тыс. тонн угля, что на 27,2% меньше законтрактованных 1291,4 тыс . тонн. Похожая ситуация с задержками поставок топлива наблюдалась в "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго".

Учитывая указанные результаты проверки, НКРЕКП решила передать материалы в соответствующие органы:

"Материалы проверки мы направляем в Антимонопольный комитет для проведения собственного расследования того, как компания, которая имеет все признаки монопольного положения на рынках угля и тепловой генерации, ведет себя на этих рынках. Также направляем материалы в Минэнерго и Госэнергонадзор. И я также считаю, что то , что произошло, или могло произойти - это вопрос национальной безопасности. Поэтому направляем вопрос в СНБО ", - сообщил в ходе заседания председатель комиссии Валерий Тарасюк.

Руководители компаний "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Днепроэнерго" и "ДТЭК Востокэнерго" со своей стороны убеждены, что в зимний период имелись объективные причины критического дефицита угля. Среди них - снижение производства электроэнергии на АЭС вследствие затягивания ремонтной кампании, а также резкий рост нагрузки на ТЭС – больше, чем балансовый прогноз.

В "ДТЭК "Днепроэнерго"заявили, что не понимают, как компания могла существенно повлиять на ситуацию в декабре-январе. Также, в компании добавили, что дополнительно произвели в декабре 200 млн кВт-ч электроэнергии, в результате чего использовали свои январские запасы.

НКРЕКП аргументы во внимание не приняла: "Факты, по нашему мнению, свидетельствуют о непрофессионализме и безответственности руководства компании ДТЭК".

Напомним:

По состоянию на 1 марта запасы угля на складах ТЭС выросли на 41,4% по сравнению с 22 февраля - до 425,6 тысячи тонн.

Энергоблоки на Запорожской и Кураховской ТЭС вошли в аварийный ремонт, сейчас в Украине 11 из 12 энергоблоков в ремонте принадлежат "ДТЭК Энерджи".

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг планирует завершить проверки на теплоэлектростанциях до 12 февраля и допускает снижение запасов во всех компаниях.

Экономическая правда





