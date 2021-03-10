Кабмин передал на приватизацию еще 8 госпредприятий
Кабмин передал в сферу управления Фонда государственного имущества для подготовки к приватизации еще 8 предприятий.
Соответствующее постановление принято на заседании 10 марта.
В частности, в управление Фонда госимущества передаются следующие предприятия:
- Государственное предприятие "Экотрансенерго"
- Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"
- Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
- Государственное предприятие "Полупановский карьер"
- Государственное предприятие "Госинформаналитика"
- Государственное учреждение "Партнерский фонд"
- Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".
Напомним:
Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.
В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.
Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.
Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.
Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.
Экономическая правда
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