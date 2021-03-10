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Кабмин передал на приватизацию еще 8 госпредприятий

Среда, 10 марта 2021, 16:05
 

Кабмин передал в сферу управления Фонда государственного имущества для подготовки к приватизации еще 8 предприятий.

Соответствующее постановление принято на заседании 10 марта.

В частности, в управление Фонда госимущества передаются следующие предприятия:

  • Государственное предприятие "Экотрансенерго"
  • Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"
  • Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"
  • Государственное предприятие "Полупановский карьер"
  • Государственное предприятие "Госинформаналитика"
  • Государственное учреждение "Партнерский фонд"
  • Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".

Напомним:

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Экономическая правда

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Кабмин приватизация Фонд госимущества

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