Кабмин передал на приватизацию еще 8 госпредприятий

Кабмин передал в сферу управления Фонда государственного имущества для подготовки к приватизации еще 8 предприятий.

Соответствующее постановление принято на заседании 10 марта.

В частности, в управление Фонда госимущества передаются следующие предприятия:

Государственное предприятие "Экотрансенерго"

Государственное предприятие "Харьковское промышленно-торговое предприятие"

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"

Государственное предприятие "Расчетно-клиринговый центр"

Государственное предприятие "Полупановский карьер"

Государственное предприятие "Госинформаналитика"

Государственное учреждение "Партнерский фонд"

Государственное предприятие "Промышленно-металлургический консалтинг".

Напомним:

Рада на заседании 4 февраля поддержала за основу законопроект относительно разблокирования аукционов большой приватизации, которые остановили из-за пандемии коронавируса.

В марте 2020 года сообщалось, что Украина временно откажется от выставления на конкурсы объектов большой приватизации до стабилизации ситуации на мировых рынках.

Однако в декабре Кабмин поддержал проект закона о возвращении аукционов на продажу объектов большой приватизации, которые были приостановлены из-за пандемии.

Календарь приватизации Фонда госимущества на 2021 отмечает более 500 объектов, из которых 53 - перспективные объекты большой и средней приватизации.

Доход от приватизации в 2020 году составил 2,5 миллиарда гривен при запланированных 400 млн гривень.

Экономическая правда