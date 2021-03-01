"Доступных кредитов 5-7-9%" за неделю выдали более чем на миллиард гривен

По последнюю неделю февраля по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" банки выдали 1,3 миллиарда займов, общий объем кредитов превышает 22 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Всего с момента начала работы программы банками было выдано 9490 кредитов, всего "Доступных кредитов" выдали на сумму 22,6 миллиарда гривен.

Из них 12,5 миллиарда гривен были выданы в качестве кредитов рефинансирования, 4 миллиарда предприниматели получили на инвестиционные цели, еще 6,2 миллиарда гривен были предоставлены в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю уполномоченные банки выдали 574 кредита на общую сумму 1,3 миллиарда гривен.

Администрирует выполнение программы Фонд развития предпринимательства, на данный момент он имеет соглашения о сотрудничестве с 26 банками.

Напоминаем:

Правительство на заседании 24 февраля одобрило постановление об увеличении вдвое максимальной суммы госпомощи-компенсации по программе "Доступные кредиты 5-7-9%" (с 200 млн до 400 млн евро).

С начала программы "Доступные кредиты 5-7-9%" банки-участники выдали 8916 кредитов на общую сумму 21,4 млрд грн, из них 12,3 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко объяснил, почему программу "Доступной ипотеки под 7%" также администрирует именно Фонд развития предпринимательства. По его словам, правительство опиралось на опыт программы кредитования "5-7-9%", "чтобы запустить быстрое решение".

Экономическая правда





