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"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик перевищили 21 мільярд

Понеділок, 22 лютого 2021, 17:45
 

З початку програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки-учасники видали 8 916 кредитів на загальну суму 21,4 млрд грн, з них 12,3 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Також із загальної суми  3,8 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 5,3 млрд грн в якості антикризових кредитів під 3%.

"Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (54%), торгівлі та виробництва (19%) та промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області", - йдеться у повідомленні.

За останній тиждень банки-учасники програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписали 125 договорів на суму 886 млн грн.

Зокрема, 312 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів.

47 млн грн - видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 527 млн грн.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що з початку дії програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 8630 позик на загальну суму в 20,2 млрд грн.

Економічна правда

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Мінекономіки кредити банк

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