Вторая попытка подкупа главы Фонда госимущества: дело направили в суд

НАБУ и САП закончили расследование по факту предоставления 800 тыс долларов неправомерной выгоды главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко - дело направили в суд.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"26 февраля 2021 года прокуроры направили в суд составленный детективами обвинительный акт в отношении лица, пытавшегося подкупить чиновника. Действия обвиняемого квалифицированы по ч.4 ст.369 ("предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу") УК Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый планировал предоставить главе Фонда госимущества неправомерную выгоду в размере 800 тыс долларов, из которых:

200 тыс долл. - за пролонгацию действия договора между частным предприятием и одним из акционерных обществ с долей государственной собственности, находящейся в ведении ФГИУ;

500 тыс долл - за назначение на должность председателя правления того же акционерного общества;

100 тыс долл. - за назначение на должность председателя правления еще одного акционерного общества с долей государственной собственности, находящейся в ведении ФГИУ.

"Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с июня 2020 года.

Личность разоблачили 9 июля 2020 года "на горячем" и задержали сразу после передачи им первой части неправомерной выгоды в 200 тыс долларов. 10 июля ему сообщили о подозрении", - добавили в ведомстве.

Напомним:

В январе 2020 года по заявлению председателя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко Национальное антикоррупционное бюро разоблачило и задержало трех человек, которые предлагали ему 5 миллионов долларов взятки.

В июле 2020 года другой злоумышленник предлагал взятку в размере 800 000 долларов за назначение руководителей двух государственных предприятий, а также продолжение действия договора с одним из этих предприятий и коммерческой фирмой.

В декабре 2020 года главу Фонда госимущества уже в третий раз пытались подкупить.

Экономическая правда