Стало известно, какую долю банка Новинского хочет выкупить Dragon Capital

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) хочет выкупить более 75% АО "Юнекс Банк" нардепа Вадима Новинского.

Об этом известно из данных, опубликованных на сайте Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

Так, раскрыта информация содержит данные о количестве акций к приобретению и доли от общего количества.

"Согласно части 1 статьи 64 Закона Украины" Об акционерных обществах ", Драгон Капитал ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (DRAGON CAPITAL INVESTMENTS LIMITED) ... этим сообщает о намерении приобрести значительный пакет акций Банка в количестве 219 029 200 штук простых именных акций, что составляет 75,01% от общего количества акций Банка ", - говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее Антимонопольный комитет разрешил группе инвесткомпаний Dragon Capital приобрести контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский. В то же время, тогда сообщалось лишь о намерении приобрести более половины акций АО.

Группа инвесткомпаний Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) обратилась в АМКУ с просьбой разрешить купить контрольный пакет акций "Юнекс Банка", бенефициарным владельцем которого является Вадим Новинский.

По состоянию на третий квартал 2020 года, главный акционер банка - компания Withine Investments LTD (94,9% акций). Конечный бенефициар этой компании - политик и бизнесмен Вадим Новинский.

"Юнекс Банк" является членом Фонда гарантирования вкладов физлиц. За десять месяцев 2020 Юнекс Банк получил 28,1 млн грн убытка.

Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляя полный спектр инвестиционных банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Основателем и гендиректором является Томаш Фиала.

Экономическая правда