Dragon Capital хоче купити банк у нардепа Новинського
Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) просить Антимонопольний комітет дозволити купити контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський
Про це йдеться у порядку денному засідання АМКУ 22 грудня.
Dragon Capital хоче купити кількість акцій, яка забезпечать понад 50% голосів у вищому органі управління компанії. Рішення АМКУ має прийняти 22 грудня.
Станом на третій квартал 2020 року, головний акціонер банку - компанія Withine Investments LTD ( 94,9% акцій). Кінцевий бенефіціар цієї компанії - політик і бізнесмен Вадим Новинський.
"Юнекс Банк" є членом Фонду гарантування вкладів фізосіб. За десять місяців 2020 року Юнекс Банк отримав 28,1 млн грн збитку.
Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній в Україні, яка працює в сфері прямих інвестицій та фінансових послуг, надаючи повний спектр інвестиційних банківських та брокерських послуг для корпоративних та приватних клієнтів. Засновником і гендиректором є Томаш Фіала.
Економічна правда
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