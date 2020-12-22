Dragon Capital хоче купити банк у нардепа Новинського

Група інвесткомпаній Dragon Capital Investments Limited (Нікосія, Кіпр) просить Антимонопольний комітет дозволити купити контрольний пакет акцій "Юнекс Банку", бенефіціарним власником якого є Вадим Новинський

Про це йдеться у порядку денному засідання АМКУ 22 грудня.

Dragon Capital хоче купити кількість акцій, яка забезпечать понад 50% голосів у вищому органі управління компанії. Рішення АМКУ має прийняти 22 грудня.

Станом на третій квартал 2020 року, головний акціонер банку - компанія Withine Investments LTD ( 94,9% акцій). Кінцевий бенефіціар цієї компанії - політик і бізнесмен Вадим Новинський.