Почти 30 газсбытов снизили январский тариф до предельной цены

Почти 30 газоснабжающих компаний снизили январскую цену, установив ее на уровне определенной Кабмином предельной цены 6,99 грн за кубометр - раньше такая цена у компаний действовала только с февраля.

Об этом сообщает консультационный центр для населения ГазПравда.

Отмечается, что в январе стоимость газа в большинстве указанных компаний превышала 9,8 грн за кубометр.

"Еще 5 компаний по состоянию на 12:00 9 февраля установили на январь цену, ниже предельной - от 6,79 до 6,97 грн за кубометр.

В то же время одна компания наоборот подняла январскую цену кубометра газа на 48 коп - до 8,58 грн", - говорится в сообщении.

"В связи с этим в личных кабинетах потребителей могли появиться переплата или долг за январь", - объясняет ГазПравда.

Напомним:

Сообщалось, что тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона повышаться не будут, в ближайшее время примут решение, что штрафы и пеню за неуплаченные тепло и газ по январь не будут применять.

Кабинет министров установил предельный размер цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр.

Для потребителей, которые имеют контракты на поставку газа по цене ниже 6,99 грн, тарифы не изменятся. Цена поставщика последней надежды так же установлена на уровне 6,99 гривны за кубометр.

Также министры установили предельный тариф на распределение газа - он не будет превышать 1,79 грн за кубометр.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что в МВФ не были разъяренными из-за фиксации цены на газ в Украине - по его словам, представители Фонда обнаружили обеспокоенность, но "сейчас этот вопрос обсуждается".

Экономическая правда