Закон о компенсации на электроэнергию принят с нарушением регламента Верховной Рады — КШЭ

Законопроект №4672 для компенсаций за повышение тарифов на электроэнергию было принято с нарушением регламента Верховной Рады.

Об этом сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики в Telegram.

По словам аналитиков, 1,4 млрд грн, которые планируются выделить на программу заберут из программы на финансирование льгот и жилищных субсидий. Таким образом, чистый эффект для бюджета от данного изменения будет нейтральным.

"Весь свой законодательный путь - от регистрации в парламенте, и до подписания Президентом, этот законопроект прошел только за один день. Но это нарушает значительное количество требований Регламента Верховной Рады, и является плохим прецедентом в законотворческой практике, особенно в части, касающейся публичных финансов", - говорится в сообщении.

29 января этот проект закона был зарегистрирован, и в то же день - рассмотрен комитетом, включен в повестку дня Рады, принят голосованием, и подписан не только главой Верховной Рады, но и президентом. "В то же время как по регламенту на это предусмотрено время на обработку депутатами проектов законов и представления альтернативных", - сообщили в КШЭ.

А Комитет Рады по вопросам антикоррупционной политики направил заключение по законопроекту только на следующий рабочий день, - 01.02.2021, - то есть в рамках сроков, но когда законопроект был принят. Тем самым были нарушены статьи 93, 96, 100, 101 Регламента ВРУ.

"Поддерживая в целом цель законопроекта, не можем проигнорировать этот факт. Ведь соблюдение установленных регламентом процедур является не просто требованием, но и предохранителем от принятия решений, которые могут в перспективе привести экономические, социальные то репутационные потери по публичных финансов", - отметили в центре.

Напоминаем:

На заседании Верховной Рады 29 января депутаты поддержали изменения в Госбюджет, предусматривающие выделение 1,4 миллиарда гривен компенсаций для граждан с электроотоплением.

27 января Правительство утвердило решение о введении компенсации за повышение тарифов для тех украинцев, у кого установлено электроотопление.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что украинцы, у которых установлено электроотопление, получат компенсации за повышение тарифа на электроэнергию с 1 января.

Кабмин отменил льготный тариф на электроэнергию в 90 коп / кВт.ч для населения на первые 100 кВт и установил с 1 января 2021 фиксированную цену для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн / кВт.ч.