НБУ продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты - е-гривни, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос.

Об этом в Facebook сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

По его словам, в 2016 году в НБУ одними из первых в мире начали изучение возможности выпуска CBDC - электронной формы национальной валюты, эмитентом которой является центральный банк.

"В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривни для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате "пилота" мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. Но это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки.

С целью обмена знаниями и опытом относительно потенциальной возможности введения СВDC и ее места в финансовой экосистеме мы провели международную конференцию CBDCinUA2020. Участие в ней приняли исследователи из 15 стран мира и представители финансового рынка (банки и финтех)", - добавил Шевченко.

Он добавил, что в конце прошлого года начали опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривни в Украине.

Напомним:

В Нацбанке позитивно оценивают возможность выпуска цифровых денег, которые способны стать равноценным эквивалентом обычной фиатной гривни.

Ранее заместитель главы НБУ Алексей Шабан заявил, что в Нацбанке пока ищут необходимую идею для проекта "Электронная гривня", "внешне все выглядит как затишье".

Экономическая правда