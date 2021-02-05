УЗ: детские и студенческие билеты на "Интерсити+" теперь можно купить через чат-бот
"Укрзализныця" 5 февраля добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность покупки льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити +.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Всего с начала работы чат-бота количество его пользователей достигло 74 тысяч, 80% от этого количества пользовались чат-ботом в Viber.
Всего было забронировано около 1,2 тыс билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.
Напомним:
В январе "Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
С 27 января 2021 года в чат-боте стала доступна функция корзины заказов, которая позволяет покупать до 4 билетов одновременно.
В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры купили онлайн.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua