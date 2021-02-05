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УЗ: детские и студенческие билеты на "Интерсити+" теперь можно купить через чат-бот

Пятница, 5 февраля 2021, 17:40
 

"Укрзализныця" 5 февраля добавила в чат-боте в Viber и Telegram возможность покупки льготных студенческих и детских билетов на поезда Интерсити +.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Всего с начала работы чат-бота количество его пользователей достигло 74 тысяч, 80% от этого количества пользовались чат-ботом в Viber.

Всего было забронировано около 1,2 тыс билетов. Каждый пятый клиент использовал для оплаты Apple Pay или Google Pay", - говорится в сообщении.

Напомним:

В январе "Укрзализныця" запустила чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

С 27 января 2021 года в чат-боте стала доступна функция корзины заказов, которая позволяет покупать до 4 билетов одновременно.

В 2020 году 12,9 млн железнодорожных билетов или 66% от общего количества реализованных проездных документов пассажиры купили онлайн.

Экономическая правда

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Укрзализныця

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