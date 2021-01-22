Минулого року пасажири "Укрзалізниці" купили 66% квитків онлайн
П'ятниця, 22 січня 2021, 18:15
У 2020 році 12,9 млн залізничних квитків або 66% від загальної кількості реалізованих проїзних документів пасажири купили онлайн.
Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".
"Загалом минулого року Укрзалізниця реалізувала понад 19 млн квитків, з яких 3 млн проїзних документів пасажири повернули.
На цей показник вплинули карантинні обмеження в березні-травні 2020 року й подальше введення "червоних зон" з червня 2020 року та, як наслідок, відміна залізничного сполучення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" запустила чат-боти у месенджерах Viber та Telegram з функцією продажу квитків.
Економічна правда
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