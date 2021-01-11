УЗ запускает чат-боты в Viber и Telegram с функцией продажи билетов
Понедельник, 11 января 2021, 18:20
"Укрзализныця" запускает чат-боты в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Отмечается, что чат-бот в Viber и Telegram запускается в сотрудничестве с Visa и технологическим партнером - компанией Middleware Inc. (США) на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.
Подробнее рассказать о работе чат-ботов в УЗ обещают на пресс-конференции 12 января.
Экономическая правда
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