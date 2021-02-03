Акции KIA Motors выросли на фоне новостей об инвестициях со стороны Apple

Акции Kia Motors Corp., которая входит в группу компаний Hyundai Motor Group, выросли на 14,5% на фоне сообщений местных СМИ, что Apple инвестирует в автопроизводителя 3,6 млрд долларов в рамках сотрудничества по производству электромобилей.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что корейское издание DongA Ilbo сообщило, что Apple планирует наладить производство электромобилей вместе с Kia на заводе Kiа в Джорджии, США.

"Компании могут подписать соглашение 17 февраля и имеют целью представить автомобили Apple в 2024 году. Компании планируют производить 100 тыс электрокаров в год", - пишет корейское издание.

Bloomberg отмечает, что акции Kia сейчас на самом высоком уровне с 1997 года.

Напомним:

Основатель Tesla Inc. Маск рассказал, что в самые сложные для компании времена хотел передать компанию в руки Apple Inc, однако CEO Apple Тим Кук предложение отклонил.

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологии батарей до 2024 года.

В компании Hyundai Motor Co сообщили, что в настоящее время находятся на этапе ранних переговоров с Apple - говорится о возможных планах техногиганта начать совместное производство электрокаров.

Экономическая правда