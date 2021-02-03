"Нафтогаз" хочет разделить активы "Укрнафты" с Коломойским

"Нафтогаз" как акционер более 50% акций "Укрнафты" поручил наблюдательному совету компании провести изучение и предварительное рассмотрение разделения активов "Укрнафты" между НАК и миноритарными акционерами.

Об этом говорится в письме главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева к секретарю наблюдательного совета "Укрнафты" Яны Мануиловой, которое есть в распоряжении ЭП.

"Просим на ближайшем заседании Наблюдательного совета ПАО "Укрнафта" рассмотреть этот вопрос и утвердить календарный план и необходимые меры по его реализации (утверждении состава рабочей группы, проведение отбора и утверждения компании для проведения оценки активов из числа "большой четверки", проведение отбора и утверждения компании - юридического советника для сопровождения процесса распределения активов и т.п.)", - говорится в документе.

"Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты". Группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка", среди которых в частности Игорь Коломойский - около 42% акций.

Нардеп и соратник олигарха Игоря Коломойского Игорь Палица подтвердил, что группа "Приват" управляет "Укрнафтой" с 2003 года (Палица был председателем правления компании в 2003-2007 годах).

Напомним:

Миноритарные акционеры ПАО "Укрнафта" (кипрские Littop Enterprises, Bridgemont Ventures, Bordo Management, которые принадлежат группе Приват Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова) в июне 2015 года подали иск в Стокгольмский арбитраж против государства Украина.

По состоянию на лето 2016 года сумма иска состояла из: 2,063 млрд долларов, которую миноритарии "Укрнафты" требуют в счет потери дивидендов; 932 млн долларов, требуемых в счет штрафных санкций; 1,679 млрд долларов в счет потери стоимости акций.

Кипрские офшоры Коломойского и Боголюбова утверждают, что, по их мнению, существуют четыре основные причины для иска к Украине:

1) Экспроприация газа, добытого ПАО "Укрнафта" или покупка такого газа по заниженным ценам со стороны НАК "Нафтогаза Украины" в течение нескольких лет;

2) Изменение корпоративной структуры ПАО "Укрнафта" в результате изменения кворума для проведения Общего собрания акционеров с 60% до 50%;

3) Отстранение лиц, назначенных инвесторами, от управления "Укрнафтой";

4) Увеличение рентной платы за использование недр.

Юридическими основаниями для иска кипрские компании называют нарушение государством Украина своих международно-правовых обязательств перед инвесторами, которые проистекают из Энергетической хартии.

Минюст Украины в деле против миноритариев "Укрнафты" привлек британскую юрфирму Latham & Watkins.

В январе 2018 года претензии миноритарных акционеров ПАО "Укрнафта" к Украине увеличились до 5,439 миллиарда долларов.

В ноябре 2020 года Верховная Рада приняла закон о взаимных расчетах между "Нафтогазом", "Укрнафтой" и бюджетом на сумму более 40 млрд грн, которые провели в декабре.

В декабре 2020 года министр юстиции Денис Малюська заявил, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в феврале 2021 может вынести окончательное решение по иску.

Экномическая правда