Кабмин назначил нового главу Госкосмоса

Кабинет Министров на заседании 24 февраля назначил Владимира Тафтая на должность главы Государственного космического агентства.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности. В 2020 году с должности уволился, как отмечается в его декларации на сайте НАПК.

Позже был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов". 28 января 2021 года он подал декларацию после увольнения с этой должности.

Декларацию кандидата на пост главы Госкосмоса Тафтай подал 18 февраля 2021 года.

Тафтай также участвовал в конкурсе на эту должность в 2019 году - тогда главой агентства стал Владимир Усов.

Напомним:

Кабмин возложил на заместителя председателя Государственного космического агентства Владимира Михеева выполнения обязанностей главы ведомства.

Ранее вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что кандидатуру председателя Государственного космического агентства Украины представят на рассмотрение Кабмина в ближайшее время.

Кабинет министров 17 ноября 2020 года уволил председателя Государственного космического агентства Владимира Усова.

Владимир Усов оспаривает свое увольнение с должности главы Государственного космического агентства Украины.

После увольнения Усова обязанности председателя Госкосмоса выполнял Михаил Лев.

Владимира Усова назначили на должность в январе 2020 года.

Экономическая правда