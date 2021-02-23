Кабмін призначив нового тимчасового керівника Держкосмосу

Борщ, що підкорює ринки Європи, США та ОАЕ. Як миколаївський підприємець вивів українські консерви у світ Миколаївський підприємець виготовляє та експортує органічну консервацію. З чого все почалося і як борщ, сало, часник у банках та інші консервовані продукти з України почали підкорювати світ.

Новий CEO Reface: У нас є бачення, як ми виростимо велику історію Зміна облич заради розваги принесла українським розробникам Reface шалену популярність у всьому світі. Додаток року за версією Google, який обігнав Tik-Tok. Один із засновників компанії розповів ЕП про результати роботи за рік і плани на майбутнє. (рос)