Кабмін призначив нового тимчасового керівника Держкосмосу
Кабмін поклав на заступника голови Державного космічного агентства Володимира Міхеєва виконання обов’язків голови відомства.
Про це йдеться у розпорядженні уряду від 22 лютого 2021 р. № 127-р, яке опубліковане на Урядовому порталі.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Державного космічного агентства України на заступника голови зазначеного агентства Міхеєва Володимира Сергійовича", - йдеться у розпорядженні.
Нагадаємо:
Раніше віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що кандидатуру голови Державного космічного агентства України подадуть на розгляд Кабміну найближчим часом.
Кабінет міністрів 17 листопада 2020 року звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Усова.
Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади голови Державного космічного агентства України.
Після звільнення Усова обов'язки голови Держкосмосу виконував Михайло Лев.
Економічна правда
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