Уруський розповів, коли подадуть кандидатуру на главу Держкосмосу

Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що кандидатуру голови Державного космічного агентства України подадуть на розгляд Кабміну найближчим часом.

Про це Уруський сказав у коментарі Укрінформу.

"Пропозиція щодо кандидатури очільника Державного космічного агентства буде подана найближчим часом - після затвердження протоколу співбесіди та проведення спецперевірки запропонованої особи", - пояснив міністр.

За словами Уруського, він уже визначився з можливою кандидатурою, але остаточне рішення - за урядом.

Зазначимо, що наразі триває конкурсний відбір на посаду голови ДКАУ. В.о. голови Держкосмосу є Михайло Лев

Нагадаємо:

Кабінет міністрів 17 листопада 2020 року звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Усова.

Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади голови Державного космічного агентства України.