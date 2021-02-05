Уруський розповів, коли подадуть кандидатуру на главу Держкосмосу
Віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський заявив, що кандидатуру голови Державного космічного агентства України подадуть на розгляд Кабміну найближчим часом.
Про це Уруський сказав у коментарі Укрінформу.
"Пропозиція щодо кандидатури очільника Державного космічного агентства буде подана найближчим часом - після затвердження протоколу співбесіди та проведення спецперевірки запропонованої особи", - пояснив міністр.
За словами Уруського, він уже визначився з можливою кандидатурою, але остаточне рішення - за урядом.
Зазначимо, що наразі триває конкурсний відбір на посаду голови ДКАУ. В.о. голови Держкосмосу є Михайло Лев
Нагадаємо:
Кабінет міністрів 17 листопада 2020 року звільнив голову Державного космічного агентства Володимира Усова.
Володимир Усов оскаржує своє звільнення з посади голови Державного космічного агентства України.
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