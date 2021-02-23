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Официальный курс: гривня стабильна

Вторник, 23 февраля 2021, 19:11
 

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 3 копейки, установив его на 24 февраля на уровне 27,90 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 33,88 грн (на 23 февраля - 33,89 гривни).

Напоминаем:

23 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,93 - 27,95 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 23 февраля на уровне 27,93 гривни.

23 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,94 - 27,96 гривни.

22 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,86 - 27,88 гривни.

Экономическая правда

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