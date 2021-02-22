Курс валют: гривня втратила в ціні

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 лютого на рівні 27,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,89 грн (на 22 лютого – 33,78 гривні).

Нагадуємо:

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

Економічна правда