Курс валют: гривня втратила в ціні
Понеділок, 22 лютого 2021, 19:15
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 лютого на рівні 27,93 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,89 грн (на 22 лютого – 33,78 гривні).
Нагадуємо:
22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.
22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.
Економічна правда
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