Гривня на закритті міжбанку ослабла

23 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,93 - 27,95 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,93 - 27,95 гривні;

Євро – 33,92 - 33,93 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,00 гривні. Євро купують по 33,59 гривні, продають по 33,96 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,90 - 27,95 гривні, євро - 33,70 - 33,79 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 23 лютого на рівні 27,93 гривні.

23 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,94 - 27,96 гривні.

22 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,86 - 27,88 гривні.

Економічна правда