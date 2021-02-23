Минфин продал облигаций внутреннего госзайма на 10,5 миллиардов

На аукционах по продаже ОВГЗ 23 февраля Минфин привлек в госбюджет 10,535 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Отмечается, что инвесторам предложили 5 выпусков гривневых облигаций со сроком обращения 6 месяцев, 1 год, 1,5, 2 и 3 года, а также - годовые долларовые облигации.

При этом, средневзвешенная доходность 6-месячных ОВГЗ составила 9,2%, от их продажи получили 518,04 млн грн.

На годовые гривневые облигации с доходностью 10,8% удовлетворили 13 из 29 заявок, от их продажи получили 1,362 млрд грн.

В то же время средневзвешенная доходность 1,5-летних ОВГЗ стано вила11,15%, от их продажи получили наибольшую сумму - 2,058 млрд грн.

От продажи 2-летних бумаг с доходностью 11,8% привлекли 1,925 млрд грн.

От продажи 3-летних ОВГЗ со средневзвешенной доходностью 12,05% получили 1,248 млрд грн.

От продажи годовых долларовых облигаций со средневзвешенной доходностью 3,7% получили 122,55 млн дол.

Напомним:

16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 миллиарда гривень.

9 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 13,09 миллиарда гривен.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

Экономическая правда