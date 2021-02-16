Минфин продал гособлигаций на 9 миллиардов

16 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 9,49 миллиарда гривень.

Об этом говорится в данных Министерства финансов.

На аукционах было предложено 7 выпусков гособлигаций: 5 в национальной валюте и 1 - долларовый и 1 - евро.

От продажи гривневых облигаций привлекли 5,93 миллиарда гривень. Сроки и средневзвешенные ставки доходности были следующими:

3 месяца по ставке 9,07%;

1 год по ставке 10,96%;

1,5 года по ставке 11,30%;

2 года по ставке 11,84%;

3 года по ставке 12,05%.

От продажи долларового выпуска сроком 2 года привлекли 41,8 миллиона долларов по средневзвешенной ставке 3,89%. От годового выпуска ОВГЗ в евро в бюджет поступило 70,49 млн евро по ставке 2,5%.

Напомним:

9 февраля на аукционе от продажи облигаций внутреннего госзайма Минфин привлек 13,09 миллиарда гривен.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 2 февраля привлекло в госбюджет 5,29 млрд грн.

Министерство финансов по результатам аукционов по продаже облигаций внутреннего госзайма 26 января привлекло в госбюджет 7,54 млрд грн.

Экономическая правда