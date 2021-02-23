Все разделы
Укр / Рус

В "Слуге народа" не исключают третьего голосования за назначение Витренко

Вторник, 23 февраля 2021, 13:20
 

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук не исключает повторного голосования в Верховной Раде относительно возможного назначения Юрия Витренко на должность первого вице-премьера - министра энергетики.

Об этом она сказала на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы обязательно вернемся к голосованию за министра. Меня вполне устраивает кандидатура Витренко: у него есть понимание, что делать, и сейчас его решения были абсолютно логичными", - сказала Кравчук.

На уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", может ли голосование о назначении министра энергетики состояться на следующей пленарной неделе (2-5 марта), она ответила, что "такая вероятность всегда есть", но это зависит от того, рассмотрит ли данный вопрос фракция "Слуга народа" на своем ближайшем заседании и будет ли внесено соответствующее представление.

Напомним:

Кандидат на первого вице-премьера - министра энергетики Юрий Витренко обещает сделать прибыльными государственные предприятия Энергоатом и Центрэнерго.

Сообщалось, что Юрия Витренко, кандидатуру которого уже дважды выносили на голосование парламента, попытаются в третий раз назначить первым вице-премьером - министром энергетики.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минэнергетики Рада

powered by lun.ua
Материалы по теме
Витренко: Минэнерго работает над переходом на одну платежку за газ и распределение 23 февраля 2021, 16:25
Рада одобрила законопроект с предложениями Зеленского, расширяющий полномочия и.о. министров 23 февраля 2021, 13:30
Витренко: Сделаю Энергоатом и Центрэнерго прибыльными, если стану министром 23 февраля 2021, 09:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!